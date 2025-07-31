Время оформления деклараций на ТМТМ сократилось с 8 часов до 30 минут

Время оформления деклараций на Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ) сократилось с 8 часов до 30 минут.

Время оформления деклараций на Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ) сократилось с 8 часов до 30 минут.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, об этом заявил председателя правления АО "НК "Казахстанские железные дороги" (КТЖ) Талгат Алдыбергенов, докладывая президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву об итогах работы компании в первом полугодии 2025 года.

Алдыбергенов доложил, что по итогам первого полугодия 2025 года эксплуатационный грузооборот увеличился на 8,6%. Объемы транзитных перевозок (через Казахстан - ред.) достигли 14,6 млн тонн.

По его словам, продолжаются работы по расширению терминальной сети. "Отдельное внимание уделяется вопросам цифровизации. В партнерстве с мировыми лидерами инноваций ведется работа по улучшению качества и обеспечению безопасности работы железнодорожного транспорта. Время оформления деклараций на ТМТМ сократилось с 8 часов до 30 минут", - говорится в сообщении.

Токаев со своей стороны отметил важность дальнейшей модернизации транспортной инфраструктуры, подчеркнув ключевую роль КТЖ в развитии транзитного потенциала и экономики Казахстана.

Транскаспийский международный транспортный маршрут - международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.

В 2024 году объем грузоперевозок по ТМТМ вырос на 62%, достигнув 4,5 млн тонн. В 2025 году ожидается дальнейшее увеличение до 5,2 млн тонн, из которых 4,2 млн тонн пройдут по линии стран-участниц маршрута. Из этого объема 2,5 млн тонн составят сухие грузы (эквивалент 96 тыс. TEU), а 1,7 млн тонн - нефть.

Пропускная способность маршрута к 2027 году может достичь 10 млн тонн в год.