Время доставки грузов по железной дороге из Карса в Баку требуется сократить

Сегодня время доставки грузов из Карса в Баку по железной дороге занимает 70 часов. Необходимо его сократить.

Сегодня время доставки грузов из Карса в Баку по железной дороге занимает 70 часов. Необходимо сократить время доставки грузов по Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра торговли Турции Рыза Туна Турагай на заседании трехстороннего комитета по таможенным вопросам между правительствами Турции, Азербайджана и Грузии в Баку.

По его словам, обсуждения в Баку будут способствовать активизации использования железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. "В настоящее время объем железнодорожных перевозок между нашими странами невысок, хотя они очень важны для роста торговли. Мы недостаточно используем возможности Баку-Тбилиси-Карс. Мировая торговля развивается быстрыми темпами, что требует адаптировать под них развитие транзитных связей, инфраструктуры и пр."

На сегодняшнем заседании между правительствами Азербайджана, Грузии и Турции подписано Соглашение о предварительном обмене данными для упрощения транзитных таможенных процедур на железнодорожном проекта Баку-Тбилиси-Карс.