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Время доставки грузов по железной дороге из Карса в Баку требуется сократить

Время доставки грузов по железной дороге из Карса в Баку требуется сократить Сегодня время доставки грузов из Карса в Баку по железной дороге занимает 70 часов. Необходимо его сократить.
Инфраструктура
18 августа 2022 г. 14:37
Время доставки грузов по железной дороге из Карса в Баку требуется сократить

Сегодня время доставки грузов из Карса в Баку по железной дороге занимает 70 часов. Необходимо сократить время доставки грузов по Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра торговли Турции Рыза Туна Турагай на заседании трехстороннего комитета по таможенным вопросам между правительствами Турции, Азербайджана и Грузии в Баку.

По его словам, обсуждения в Баку будут способствовать активизации использования железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. "В настоящее время объем железнодорожных перевозок между нашими странами невысок, хотя они очень важны для роста торговли. Мы недостаточно используем возможности Баку-Тбилиси-Карс. Мировая торговля развивается быстрыми темпами, что требует адаптировать под них развитие транзитных связей, инфраструктуры и пр."

На сегодняшнем заседании между правительствами Азербайджана, Грузии и Турции подписано Соглашение о предварительном обмене данными для упрощения транзитных таможенных процедур на железнодорожном проекта Баку-Тбилиси-Карс.

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Версия на английском языке Necessary to reduce delivery time of goods by rail from Kars to Baku
Версия на азербайджанском языке Qarsdan Bakıya dəmiryolu ilə yükdaşımaların vaxtının azaldılması təklif olunub

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