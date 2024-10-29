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Временно отменяются некоторые железнодорожные рейсы по маршруту Баку-Сумгайыт

Временно отменяются некоторые железнодорожные рейсы по маршруту Баку-Сумгайыт 17:47
Инфраструктура
29 октября 2024 г. 17:56
Временно отменяются некоторые железнодорожные рейсы по маршруту Баку-Сумгайыт

В рамках подготовки к конференции COP29, для обеспечения безопасной и своевременной перевозки пассажиров, на Абшеронской кольцевой железной дороге вводится технический перерыв для проведения профилактических работ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Так, с 30 октября по 7 ноября временно меняется расписание движения поездов по маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайыт-Баку в непиковое время. В указанный период временно отменяются рейсы скоростных электропоездов, отправляющихся из Баку в 09:30 и 10:00, а из Сумгайыта - в 10:00 и 11:00. Остальные поезда будут курсировать по графику, объявленному 16 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Sumqayıt qatarlarının bəzi reysləri müvəqqəti ləğv edilir

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