Временно отменяются некоторые железнодорожные рейсы по маршруту Баку-Сумгайыт

17:47

В рамках подготовки к конференции COP29, для обеспечения безопасной и своевременной перевозки пассажиров, на Абшеронской кольцевой железной дороге вводится технический перерыв для проведения профилактических работ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Так, с 30 октября по 7 ноября временно меняется расписание движения поездов по маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайыт-Баку в непиковое время. В указанный период временно отменяются рейсы скоростных электропоездов, отправляющихся из Баку в 09:30 и 10:00, а из Сумгайыта - в 10:00 и 11:00. Остальные поезда будут курсировать по графику, объявленному 16 сентября.