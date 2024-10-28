Временно меняется маршрут автобусного рейса Баку-Лачын-Баку

С 30 октября регулярные пассажирские перевозки по маршруту Баку-Лачын-Баку будут временно организованы по дороге Евлах-Ходжалы-Лачын.

С 30 октября регулярные автобусные пассажирские рейсы по маршруту Баку-Лачын-Баку будут временно организованы по дороге Евлах-Ходжалы-Лачын.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, это связано с необходимостью изменения конфигурации, а также проведения дополнительных ремонтных работ, которые охватят примерно 15-километровый временный участок дороги вдоль реки Хакяри на трассе Худаферин-Губадлы-Лачын.