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Временно меняется маршрут автобусного рейса Баку-Лачын-Баку

Временно меняется маршрут автобусного рейса Баку-Лачын-Баку С 30 октября регулярные пассажирские перевозки по маршруту Баку-Лачын-Баку будут временно организованы по дороге Евлах-Ходжалы-Лачын.
Инфраструктура
28 октября 2024 г. 17:40
Временно меняется маршрут автобусного рейса Баку-Лачын-Баку

С 30 октября регулярные автобусные пассажирские рейсы по маршруту Баку-Лачын-Баку будут временно организованы по дороге Евлах-Ходжалы-Лачын.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, это связано с необходимостью изменения конфигурации, а также проведения дополнительных ремонтных работ, которые охватят примерно 15-километровый временный участок дороги вдоль реки Хакяри на трассе Худаферин-Губадлы-Лачын.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Laçın-Bakı avtobusunun hərəkət istiqaməti dəyişdirilir

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