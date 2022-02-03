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Впервые за 2 года самолет турецкой авиакомпании вылетел из Стамбула в Ереван

Впервые за 2 года самолет турецкой авиакомпании вылетел из Стамбула в Ереван Первый рейс армянской авиакомпании FlyOne Armenia в Турцию состоялся 2 января, на борту находилось 65 пассажиров. Уже сегодня в обратном направлении вылетел борт турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus, доставив в Ереван более 30 человек.
Инфраструктура
3 февраля 2022 г. 17:04
Впервые за 2 года самолет турецкой авиакомпании вылетел из Стамбула в Ереван

Первый рейс армянской авиакомпании FlyOne Armenia в Турцию состоялся 2 января, на борту находилось 65 пассажиров. Уже сегодня в обратном направлении вылетел борт турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus, доставив в Ереван более 30 человек.

Об этом передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения.

Авиакомпания FlyOne Armenia - со 2 февраля дважды в неделю, по понедельникам и вторникам будет выполнять рейс Ереван-Стамбул-Ереван. С апреля планируется увеличить количество рейсов до трех раз в неделю (по понедельникам, средам и пятницам). У Pegasus Airlines запланированы два рейса - 2 и 5 февраля, однако с 7 февраля по 27 марта авиакомпания будет выполнять три рейса в неделю (в понедельник, четверг и субботу).

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