Впервые за 2 года самолет турецкой авиакомпании вылетел из Стамбула в Ереван

Первый рейс армянской авиакомпании FlyOne Armenia в Турцию состоялся 2 января, на борту находилось 65 пассажиров. Уже сегодня в обратном направлении вылетел борт турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus, доставив в Ереван более 30 человек.

Первый рейс армянской авиакомпании FlyOne Armenia в Турцию состоялся 2 января, на борту находилось 65 пассажиров. Уже сегодня в обратном направлении вылетел борт турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus, доставив в Ереван более 30 человек.

Об этом передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения.

Авиакомпания FlyOne Armenia - со 2 февраля дважды в неделю, по понедельникам и вторникам будет выполнять рейс Ереван-Стамбул-Ереван. С апреля планируется увеличить количество рейсов до трех раз в неделю (по понедельникам, средам и пятницам). У Pegasus Airlines запланированы два рейса - 2 и 5 февраля, однако с 7 февраля по 27 марта авиакомпания будет выполнять три рейса в неделю (в понедельник, четверг и субботу).