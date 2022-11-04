Возросло число резидентов "Экономической зоны Аразской долины"

ООО Prestij-Kimya присвоен статус резидента "Экономической зоны Аразской долины".

ООО Prestij-Kimya присвоен статус резидента "Экономической зоны Аразской долины".

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в Twitter.

По его словам, новый резидент построит завод по производству дезинфицирующих, жидких моющих и отбеливающих средств: "На предприятии с инвестиционной стоимостью 4,8 млн манатов будут обеспечены постоянной работой 157 человек".

Таким образом, число резидентов "Экономической зоны Аразской долины" достигло 2, число нерезидентов - 1.