О нас

Возросло число резидентов "Экономической зоны Аразской долины"

Возросло число резидентов "Экономической зоны Аразской долины" ООО Prestij-Kimya присвоен статус резидента "Экономической зоны Аразской долины".
Инфраструктура
4 ноября 2022 г. 14:50
Возросло число резидентов Экономической зоны Аразской долины

ООО Prestij-Kimya присвоен статус резидента "Экономической зоны Аразской долины".

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в Twitter.

По его словам, новый резидент построит завод по производству дезинфицирующих, жидких моющих и отбеливающих средств: "На предприятии с инвестиционной стоимостью 4,8 млн манатов будут обеспечены постоянной работой 157 человек".

Таким образом, число резидентов "Экономической зоны Аразской долины" достигло 2, число нерезидентов - 1.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Number of residents in Araz Valley Economic Zone grows
Версия на азербайджанском языке Araz Vadisi İqtisadi Zonasının rezidentlərinin sayı artıb

Самое важное

Маису Бархударову присвоено звание генерал-лейтенанта, Субхану Бекирову - вице-адмирала
Маису Бархударову присвоено звание генерал-лейтенанта, Субхану Бекирову - вице-адмирала
4 ноября 2022 г. 14:45
Эрдоган и Байден проведут встречу на полях саммита G20
Эрдоган и Байден проведут встречу на полях саммита G20
3 ноября 2022 г. 22:49
Азербайджан и Армения договорились ускорить работу комиссий по делимитации границ
Азербайджан и Армения договорились ускорить работу комиссий по делимитации границ
3 ноября 2022 г. 20:59
Министр обороны провел проверку частей и соединений на юге Азербайджана
Министр обороны провел проверку частей и соединений на юге Азербайджана
3 ноября 2022 г. 16:27
Закир Гасанов: Повышение боеготовности спецназа всегда находится в центре внимания
Закир Гасанов: Повышение боеготовности спецназа всегда находится в центре внимания
3 ноября 2022 г. 15:49
Эльнур Алиев освобожден от должности первого заместителя министра культуры
Эльнур Алиев освобожден от должности первого заместителя министра культуры
3 ноября 2022 г. 15:31
Министр обороны провел проверку частей и соединений на юге Азербайджана
ФотоМинистр обороны провел проверку частей и соединений на юге Азербайджана
3 ноября 2022 г. 15:29
Страховой стаж для назначения пенсии в Азербайджане продлевается еще на 3 года
Страховой стаж для назначения пенсии в Азербайджане продлевается еще на 3 года
3 ноября 2022 г. 11:00
Французские погромы в Алжире и покровительство армянам
Французские погромы в Алжире и покровительство армянам
2 ноября 2022 г. 17:48
Начались учения воинских частей Сил спецназначения близ южных границ Азербайджана
Начались учения воинских частей Сил спецназначения близ южных границ Азербайджана
2 ноября 2022 г. 14:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi