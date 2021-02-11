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Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Азербайджан

Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Азербайджан Первый рейс в Баку запланирован на 17 февраля
Инфраструктура
11 февраля 2021 г. 16:23
Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Азербайджан

Международный аэропорт «Стригино» постепенно возвращает в расписание рейсы в зарубежные страны.

Как передает Report со ссылкой на РБК, с февраля 2021 года можно будет летать в Баку (Азербайджан) и Ош (Кыргызстан).

Уточняется, что первый рейс в Баку запланирован на 17 февраля, а сообщение с Кыргызстаном возобновляется с 20 февраля.

А с 5 марта из Нижнего Новгорода можно будет улететь в турецкую Анталью. Сначала на данном направлении начнет работать авиакомпания Nord Wind Airlines, но затем к ней присоединится Royal Flight. Еще с марта стартуют рейсы из «Стригино» в Дубай.

Сообщалось, что на прилетающих из-за границы россиян распространяются некоторые правила, действующие в период пандемии коронавируса. В частности, в течение трех дней со дня возвращения на территорию России необходимо сдать тест на COVID-19 методом ПЦР.

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