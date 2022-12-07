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Возобновляются прямые рейсы из Астаны в Баку

Возобновляются прямые рейсы из Астаны в Баку С 25 декабря возобновляются прямые рейсы из Астаны в Баку.
Инфраструктура
7 декабря 2022 г. 18:45
Возобновляются прямые рейсы из Астаны в Баку

С 25 декабря возобновляются прямые рейсы из Астаны в Баку.

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Полеты в Казахстан были приостановлены с марта 2020 года из-за пандемии. До этого рейсы выполнялись в Алматы, Актау и Астану. Казахстанская компания SCAT Airlines выполняла ежедневные рейсы из Актау в Баку, а авиакомпания Air Astana - два раза в неделю из Астаны и Алматы в Баку.

С 7 ноября 2021 года авиакомпания Air Astana возобновила полеты по маршруту Алматы-Баку-Алматы. Рейсы выполняются по четвергам и воскресеньям. Цены начинаются от 400 долларов США.

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Версия на английском языке Direct flights from Astana to Baku to resume
Версия на азербайджанском языке Astanadan Bakıya birbaşa reyslər bərpa olunur

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