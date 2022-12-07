Возобновляются прямые рейсы из Астаны в Баку

С 25 декабря возобновляются прямые рейсы из Астаны в Баку.

С 25 декабря возобновляются прямые рейсы из Астаны в Баку.

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Полеты в Казахстан были приостановлены с марта 2020 года из-за пандемии. До этого рейсы выполнялись в Алматы, Актау и Астану. Казахстанская компания SCAT Airlines выполняла ежедневные рейсы из Актау в Баку, а авиакомпания Air Astana - два раза в неделю из Астаны и Алматы в Баку.

С 7 ноября 2021 года авиакомпания Air Astana возобновила полеты по маршруту Алматы-Баку-Алматы. Рейсы выполняются по четвергам и воскресеньям. Цены начинаются от 400 долларов США.