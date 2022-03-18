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Возобновляется курсирование скоростного электропоезда Баку-Гянджа

Возобновляется курсирование скоростного электропоезда Баку-Гянджа Азербайджанские железные дороги (АЖД) завтра возобновят движение скоростного электропоезда Баку-Гянджа.
Инфраструктура
18 марта 2022 г. 11:44
Возобновляется курсирование скоростного электропоезда Баку-Гянджа

Азербайджанские железные дороги (АЖД) завтра возобновят движение скоростного электропоезда Баку-Гянджа.

Об этом сообщили Report в АЖД.

Пассажиров на маршруте Баку-Гянджа обслуживает двухэтажный электрический поезд KISS производства швейцарской компании Stadler Rail Group.

Более подробную информацию о расписании поездов и тарифах можно найти на сайте ticket.ady.az.

Курсирование скоростного электропоезда Баку-Гянджа было приостановлено в марте 2020 года с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Gəncə qatarının hərəkəti bərpa olunur

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