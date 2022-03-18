Возобновляется курсирование скоростного электропоезда Баку-Гянджа

Азербайджанские железные дороги (АЖД) завтра возобновят движение скоростного электропоезда Баку-Гянджа.
Об этом сообщили Report в АЖД.
Пассажиров на маршруте Баку-Гянджа обслуживает двухэтажный электрический поезд KISS производства швейцарской компании Stadler Rail Group.
Более подробную информацию о расписании поездов и тарифах можно найти на сайте ticket.ady.az.
Курсирование скоростного электропоезда Баку-Гянджа было приостановлено в марте 2020 года с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране.