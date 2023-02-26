Возобновлено движение в село Сарыбаш Гахского района

Дорога в самое высокогорное село Сарыбаш (1800 м над уровнем моря) Гахского района расчищена от снега с применением специальной техники, после чего было возобновлено движение.
Об этом северно-западному бюро
Было отмечено, что сегодня утром с применением специальной техники был расчищен 7-километровый участок дороги между селами Илису и Сарыбаш.
"Так как дорога в Сарыбаш проходит через горную местность, были определенные трудности в ее расчистке", - отметили в ООО.
Отметим, вчера в селе Сарыбаш Гахского района высота снежного покрова достигла 95 сантиметров.