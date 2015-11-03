​Возобновление авиарейса Баку-Рим находится под вопросом

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Вопрос возобновления пассажирских авиарейсов по маршруту Баку-Рим-Баку ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) находится под вопросом.

Как сообщили Report в компании, это будет зависеть от текущего спроса на рейсы по данному маршруту: "Пока рано говорить об этом".

Отметим, что регулярные авиарейсы по маршруту Баку-Рим-Баку отменены в конце сентября этого года. Как сообщили Report в Международном аэропорту Гейдара Алиева, авиарейсы отменены из-за малого количества пассажиров. Однако на сегодняшний день в Италию выполняются авиарейсы по маршруту Баку-Милан. Рейсы выполняются по вторникам и пятницам в 07:30. Стоимость билета в обоих направлениях составляет 465 манатов.

Напомним, что авиарейс Баку-Рим-Баку открылся в апреле 2012 года. Полеты выполнялись на Airbus-319 (125 пассажиров) по вторникам, четвергам и субботам, билет в обоих направлениях стоил примерно 417 манатов.