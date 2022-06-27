Возобновлена ​​работа портала по продаже билетов на карабахские маршруты

Сегодня, вскоре после продажи билетов на портале www.yolumuzqarabaga.az на маршруты на освобожденные территории, возникла техническая проблема при обмене информацией между несколькими ведомствами.

Сегодня, вскоре после продажи билетов на портале www.yolumuzqarabaga.az на маршруты на освобожденные территории, возникла техническая проблема при обмене информацией между несколькими ведомствами.

Об этом Report заявили в Государственной автотранспортной службе (DANX) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

"Техническая проблема была устранена в короткие сроки. В настоящее время работа портала www.yolumuzqarabaga.az восстановлена. Приобретение билетов гражданами продолжается в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что портал онлайн-продажи билетов интегрирован в соответствующие информационные системы для обеспечения безопасности, синхронизации доступа на освобожденные территории с процессом покупки билетов и определения тех, к кому будет применяться скидка.

Напомним, что продажа билетов по выявленным маршрутам на освобожденные территории осуществляется в режиме онлайн через портал www.yolumuzqarabaga.az.