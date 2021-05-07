Возникнут ли перебои с водоснабжением в этом году?

В настоящее время водность в верхнем течении Куры возросла на 22% по сравнению с прошлогодним показателем

Прошлым летом в Азербайджане наблюдалась засуха. В 2020 году понизился уровень воды в реке Кура, являющейся основным источником водоснабжения Азербайджана, что обернулось проблемами с водой в стране. В Нефтчале и других регионах республики проблема с водоснабжением достигла пиковой отметки. Возникнут ли перебои с водоснабжением этим летом?

Директор Центра гидрологии Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев рассказал Report об уровне воды в реке Кура и наблюдаемых проблемах.

По словам А.Вердиева, дожди привели к повышению уровню воды во многих реках, некоторые реки Большого и Малого Кавказа вышли из берегов: "5 мая уровень воды в пункте Кюрекчай-Чайкенд вырос на 54 см, в Зейемчай-Агбашлар - на 6 см, в Гянджачае-Зурнабаде - на 10 см, в Шемкирчае-Галакенде - на 21 см, в Гёранчае-Йухары Агджакенде - на 34 см, в Ахынджачае-Агдаме - на 13 см, в Вяльвялячае-Тенгелалты - на 2 см, в Тенгерудчае-Ваго - на 1 см".

В настоящее время водность в верхнем течении Куры возросла на 22% по сравнению с прошлогодним показателем. Однако климатические изменения, наблюдаемые в последние годы, привели к снижению уровня воды в реках. По словам А.Вердиева, в настоящее время наблюдается тенденция к снижению уровня воды.

А.Вердиев коснулся вопроса солености реки Кура: "В прилегающих к Каспийскому морю участках Куры функционируют пять центров мониторинга. По результатам последних мониторингов, в связи с повышением уровня воды в Куре, в настоящее время соленость в реке ниже нормы. За последние 3 дня уровень воды в поселке Сурра поднялся на 5 см, а в поселке Ширван - на 14 см. В связи с повышением уровня воды в реках, впадающих в Куру, в ближайшие дни прогнозируется повышение уровня воды в нижнем течении Куры".

Представитель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Гулу Керимов сообщил Report, что в результате повышения среднегодовой температуры на 1,5 градуса в связи с глобальным потеплением, в Азербайджане, как и во всем мире, наблюдается дефицит воды: "70% наших водных ресурсов формируется за пределами страны посредством рек Кура, Араз, Самур, а остальные 30% - на территории страны".

Г.Керимов отметил, что в прошлом году президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об обеспечении эффективного использования водных ресурсов, сформирована комиссия под председательством вице-премьера. В кратчайшие сроки был подготовлен список 22 объектов водного хозяйства, считающихся приоритетными для страны.

Кроме того, в целях улучшения водоснабжения посевных площадей ведутся работы в двух направлениях как за счет инвестиционных расходов, так и эксплуатационных расходов, выделенных ОАО из государственного бюджета. За счет инвестиционных расходов предусмотрено строительство Шамкирчайских межхозяйственных распределительных каналов. Помимо этого, в целях улучшения посевных площадей, реконструкции сетей в Агсу, Газахе, Агстафе, Евлахе предусматривается строительство 141 км коллекторной дренажной и 55 км оросительной сети для обеспечения 15 тыс. 180 гектаров земельных участков поливной водой и улучшения мелиоративной ситуации. В то же время для улучшения водоснабжения 3 600 гектаров в стране планируется пробурить 200 субартезианских скважин. Кроме того, предусматривается проведение берегоукрепительных работ на селевых и паводкоопасных реках, подготовка проектной документации на 16 объектах".

В нынешнем году объем накопленной в водохранилищах воды превысил прошлогодний на 2 млрд кубометров: "Мы надеемся, что орошение посевных площадей в этом году будет осуществляться более организованно, чем в прошлом году".

По словам Г.Керимова, в этом году планируется орошение около 1 млн 400 тыс. гектаров посевных площадей. Кроме того, на ста тысячах гектаров планируется осуществить посев хлопка. Проведены оросительные работы на 65 тыс. гектарах.