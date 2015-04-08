​Возможны изменения в дислокации автобусных маршрутов в Баку

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ В целях ликвидации высокой плотности движения транспорта в связи с предстоящими в Азербайджане I Европейскими играми, в дислокацию маршрутных автобусов в местах проведения игр в городе Баку внесут изменения.

Об этом Report сообщил замначальника Бакинского регионального отдела Государственного управления автомобильного транспорта министерства транспорта Амрах Джафаров.

По его словам, перестановка мест остановок для организации беспрепятственного передвижения маршрутов по дорогам, ведущим к олимпийскому стадиону, не предусматривается: "Места, где возможна высокая плотность движения транспорта, будут регулироваться: "Процесс ликвидации высокой плотности движения транспорта будет реализовываться в соответствии с планом мероприятий. Ожидается внесение изменений в дислокацию маршрутов в местах проведения международных игр".

Отметим, что для упрощения передвижения транспорта рассматривается возможность переноса автобусных остановок в Низаминском районе и вокруг станции метро "Кероглу" на территорию поселка Бакиханова и станции метро "Кара Караев".