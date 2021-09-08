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Возможности Бакинского порта представлены в Китае

Возможности Бакинского порта представлены в Китае На семинаре "Инвестиции и торговля в Азербайджане" в столице Китая Пекине были представлены возможности Бакинского порта.
Инфраструктура
8 сентября 2021 г. 10:50
Возможности Бакинского порта представлены в Китае

На семинаре "Инвестиции и торговля в Азербайджане" в столице Китая Пекине были представлены возможности Бакинского порта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

Семинар состоялся в рамках проводимой в Пекине Китайской международной ярмарки торговли услугами (CIFTIS). В семинаре, проведенном при поддержке Министерства экономики и Организационного комитета CIFTIS, а также при организации аппарата торгового представителя посольства Азербайджана в Китае, приняли участие сотрудники госструктур и бизнесмены.

На семинаре было представлено видеовыступление главного советника гендиректора "Бакинского международного морского торгового порта" Рашада Керимова на китайском языке. Он представил информацию о стратегическом расположении Бакинского порта, его технических возможностях, фазе дальнейшего развития и перспективах.

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Версия на английском языке Opportunities of Baku port presented in China
Версия на азербайджанском языке Bakı Limanının imkanları Çində təqdim edilib

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