Возможности Бакинского порта представлены в Китае

На семинаре "Инвестиции и торговля в Азербайджане" в столице Китая Пекине были представлены возможности Бакинского порта.

На семинаре "Инвестиции и торговля в Азербайджане" в столице Китая Пекине были представлены возможности Бакинского порта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

Семинар состоялся в рамках проводимой в Пекине Китайской международной ярмарки торговли услугами (CIFTIS). В семинаре, проведенном при поддержке Министерства экономики и Организационного комитета CIFTIS, а также при организации аппарата торгового представителя посольства Азербайджана в Китае, приняли участие сотрудники госструктур и бизнесмены.

На семинаре было представлено видеовыступление главного советника гендиректора "Бакинского международного морского торгового порта" Рашада Керимова на китайском языке. Он представил информацию о стратегическом расположении Бакинского порта, его технических возможностях, фазе дальнейшего развития и перспективах.