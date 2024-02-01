Возможность бесплатного путешествия: AZAL предлагает 100 бесплатных авиабилетов

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) запускает конкурс "Время путешествовать", предлагая бесплатные авиабилеты туда и обратно по более чем 40 направлениям.

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) запускает конкурс "Время путешествовать", предлагая бесплатные авиабилеты туда и обратно по более чем 40 направлениям.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, конкурс будет проходить с 1 по 21 февраля.

В рамках конкурса будут разыграны 100 бесплатных авиабилетов, каждый из которых включает в себя багажный лимит до 23 кг. В конкурсе могут принять участие все желающие старше 18 лет. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету на официальном сайте авиакомпании, перейдя по ссылке: https://bit.ly/azalcontestpr

50 победителей будут случайным образом выбраны в прямом эфире на официальной странице авиакомпании в Facebook. Результаты будут объявлены каждую неделю – 8, 15 и 22 февраля.

Каждый из 50 победителей получит по 2 бесплатных авиабилета туда и обратно: один для себя, другой для спутника путешествия. Важным условием является необходимость приобретения билетов на один и тот же рейс.

Просим учесть, что в конкурсе можно принять участие только один раз. Чартерные и код-шеринговые рейсы в рамках конкурса не рассматриваются.