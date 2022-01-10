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Возможно восстановление железнодорожных рейсов по маршруту Баку-Тбилиси 

Возможно восстановление железнодорожных рейсов по маршруту Баку-Тбилиси  Грузия продолжает переговоры с Азербайджаном по восстановлению железнодорожных пассажирских перевозок.
Инфраструктура
10 января 2022 г. 12:37
Возможно восстановление железнодорожных рейсов по маршруту Баку-Тбилиси 
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Грузия продолжает переговоры с Азербайджаном по восстановлению железнодорожных пассажирских перевозок.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил в интервью журналу Forbes директор АО «Грузинские железные дороги» Давид Перадзе.

По его словам, точная дата возобновления рейсов пассажирских поездов между Баку и Тбилиси будет объявлена позже.

В связи с пандемией коронавируса с 14 марта 2020 года движение пассажирских поездов между столицами Грузии и Азербайджана приостановлено. В 2021 году Грузия только с Арменией возобновила железнодорожные пассажирские перевозки.

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Версия на английском языке Baku-Tbilisi trains may resume operations
Версия на азербайджанском языке Bakı-Tbilisi qatarının hərəkəti bərpa oluna bilər

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