Возможно восстановление железнодорожных рейсов по маршруту Баку-Тбилиси

Грузия продолжает переговоры с Азербайджаном по восстановлению железнодорожных пассажирских перевозок.

Грузия продолжает переговоры с Азербайджаном по восстановлению железнодорожных пассажирских перевозок.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил в интервью журналу Forbes директор АО «Грузинские железные дороги» Давид Перадзе.

По его словам, точная дата возобновления рейсов пассажирских поездов между Баку и Тбилиси будет объявлена позже.

В связи с пандемией коронавируса с 14 марта 2020 года движение пассажирских поездов между столицами Грузии и Азербайджана приостановлено. В 2021 году Грузия только с Арменией возобновила железнодорожные пассажирские перевозки.