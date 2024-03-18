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Возле станции метро "Гянджлик" создан автобусный хаб

Возле станции метро "Гянджлик" создан автобусный хаб В Баку рядом со станцией метро "Гянджлик" создан автобусный хаб.
Инфраструктура
18 марта 2024 г. 16:25
Возле станции метро Гянджлик создан автобусный хаб

В Баку рядом со станцией метро "Гянджлик" создан автобусный хаб.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Перед Республиканским стадионом имени Тофика Бахрамова установлены остановки для автобусов регулярных маршрутов, фонарные столбы заменены на новые, построена новая дорога, установлены дорожные знаки и нанесена разметка. На островке безопасности организована полоса для движения автобусов. На въезде на подземную парковку торгового центра "Гянджлик Молл" установлен светофор.

На начальном этапе через хаб будут проходить более 180 автобусов по 12 регулярным маршрутам.

Сообщается, что хаб наравне с улучшением условий для передвижения автобусов также благоприятно скажется на траффике на улице Фатали Хана Хойского.

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Версия на азербайджанском языке “Gənclik” metrostansiyasının yanında yeni nəqliyyat mübadilə mərkəzi yaradılıb

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