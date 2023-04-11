Воздушное пространство РФ будет закрыто для рейсов в Европу до 2029 года

Воздушное пространство России и Украины останется закрытым для полетов в Европу до 2029 года.

Воздушное пространство России и Украины останется закрытым для полетов в Европу до 2029 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на официальном сайте Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль).

"В настоящее время мы предполагаем, что воздушное пространство Украины и России остается закрытым до конца горизонта планирования (2029 год)", - говорится в сообщении. Евроконтроль отмечает, что количество перелетов через Северную Европу со стороны Азии уменьшилось, так как пришлось "перенаправлять маршруты через Юго-Восточные страны".

Также Евроконтроль подчеркивает, что отрасль авиаперевозок продолжает восстановление после пандемии коронавируса.

После начала боевых действий в Украине 24 февраля многие страны Запада закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.