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Воздушное пространство Азербайджана: важная роль в международной авиации и новый этап модернизации

Воздушное пространство Азербайджана: важная роль в международной авиации и новый этап модернизации Азербайджан уверенно укрепляет свои позиции как ключевой транзитный центр международной авиации.
Инфраструктура
18 декабря 2024 г. 13:55
Воздушное пространство Азербайджана: важная роль в международной авиации и новый этап модернизации

Азербайджан уверенно укрепляет свои позиции как ключевой транзитный центр международной авиации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL.

Стратегическое расположение страны и передовое аэронавигационное обслуживание делают воздушное пространство Азербайджана одним из самых востребованных в Евразийском регионе.

С 2014 года объем транзитных перевозок через воздушное пространство страны вырос на 350%. Ежедневно его пересекают около 900 воздушных судов, более половины которых – транзитные рейсы ведущих мировых авиакомпаний. Согласно прогнозам EUROCONTROL, к 2030 году среднесуточный поток воздушных судов может достичь 1032, а в пиковые дни – до 1300.

Ключевую роль в обеспечении безопасности и эффективности полетов выполняет УВД "Азераэронавигация" ЗАО "Azerbaijan Airlines". Используемая система управления воздушным движением AIRCON 2100, разработанная компанией INDRA, мировым лидером в области аэронавигационных технологий, гарантирует стабильную работу национальной и международной аэронавигации.

Однако рост интенсивности воздушного движения требует внедрения более современных решений. В рамках долгосрочной стратегии модернизации 17 декабря 2024 года ЗАО "Azerbaijan Airlines" подписало соглашение с INDRA о переходе на новейшую систему управления воздушным движением – MANAGAIR.

Обновлённая система MANAGAIR обеспечит не только повышение уровня безопасности и эффективности полётов, но и будет способствовать снижению экологического воздействия авиации. Система соответствует современным стандартам, предусмотренным Европейским ATM Master Plan, и включает в себя оптимизацию маршрутов для сокращения времени полёта и уменьшения выбросов углекислого газа, автоматическое обнаружение и предотвращение конфликтов в воздушном движении, поддержку принятия решений и мониторинг соответствия установленным стандартам, модернизацию голосовой связи и протоколов передачи сообщений, улучшенный обмен метеорологической информацией для аэродромов, современные процедуры захода на посадку на основе точных навигационных данных.

“Сотрудничество с INDRA – это возможность внедрять самые современные технологии, которые соответствуют мировым стандартам. Этот шаг станет важным этапом в развитии Азербайджана как лидера международной аэронавигации, предоставляющего услуги высочайшего качества,” – заявил президент Azerbaijan Airlines Самир Рзаев.

Модернизация системы управления воздушным движением – это не только технологический прорыв, но и стратегическое развитие авиационного сектора Азербайджана, укрепляющее его статус ведущего авиационного хаба Евразии. Компания INDRA, мировой лидер в сфере управления воздушным движением, оборонных систем и цифровой трансформации, продолжает играть ключевую роль в создании безопасного и устойчивого авиационного сектора по всему миру.

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Версия на английском языке Average daily flow of aircraft crossing Azerbaijan’s airspace may reach up to 1,300
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın hava məkanından keçən təyyarələrin sayı 2030-cu ilədək gündəlik 1 300-ə çata bilər

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