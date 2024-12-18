Воздушное пространство Азербайджана: важная роль в международной авиации и новый этап модернизации

Азербайджан уверенно укрепляет свои позиции как ключевой транзитный центр международной авиации.

Азербайджан уверенно укрепляет свои позиции как ключевой транзитный центр международной авиации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL.

Стратегическое расположение страны и передовое аэронавигационное обслуживание делают воздушное пространство Азербайджана одним из самых востребованных в Евразийском регионе.

С 2014 года объем транзитных перевозок через воздушное пространство страны вырос на 350%. Ежедневно его пересекают около 900 воздушных судов, более половины которых – транзитные рейсы ведущих мировых авиакомпаний. Согласно прогнозам EUROCONTROL, к 2030 году среднесуточный поток воздушных судов может достичь 1032, а в пиковые дни – до 1300.

Ключевую роль в обеспечении безопасности и эффективности полетов выполняет УВД "Азераэронавигация" ЗАО "Azerbaijan Airlines". Используемая система управления воздушным движением AIRCON 2100, разработанная компанией INDRA, мировым лидером в области аэронавигационных технологий, гарантирует стабильную работу национальной и международной аэронавигации.

Однако рост интенсивности воздушного движения требует внедрения более современных решений. В рамках долгосрочной стратегии модернизации 17 декабря 2024 года ЗАО "Azerbaijan Airlines" подписало соглашение с INDRA о переходе на новейшую систему управления воздушным движением – MANAGAIR.

Обновлённая система MANAGAIR обеспечит не только повышение уровня безопасности и эффективности полётов, но и будет способствовать снижению экологического воздействия авиации. Система соответствует современным стандартам, предусмотренным Европейским ATM Master Plan, и включает в себя оптимизацию маршрутов для сокращения времени полёта и уменьшения выбросов углекислого газа, автоматическое обнаружение и предотвращение конфликтов в воздушном движении, поддержку принятия решений и мониторинг соответствия установленным стандартам, модернизацию голосовой связи и протоколов передачи сообщений, улучшенный обмен метеорологической информацией для аэродромов, современные процедуры захода на посадку на основе точных навигационных данных.

“Сотрудничество с INDRA – это возможность внедрять самые современные технологии, которые соответствуют мировым стандартам. Этот шаг станет важным этапом в развитии Азербайджана как лидера международной аэронавигации, предоставляющего услуги высочайшего качества,” – заявил президент Azerbaijan Airlines Самир Рзаев.

Модернизация системы управления воздушным движением – это не только технологический прорыв, но и стратегическое развитие авиационного сектора Азербайджана, укрепляющее его статус ведущего авиационного хаба Евразии. Компания INDRA, мировой лидер в сфере управления воздушным движением, оборонных систем и цифровой трансформации, продолжает играть ключевую роль в создании безопасного и устойчивого авиационного сектора по всему миру.