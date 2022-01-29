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Воздушная гавань "Стамбул" признана самой загруженной в Европе в 2021 году

Воздушная гавань "Стамбул" признана самой загруженной в Европе в 2021 году Аэропорт "Стамбул" по итогам прошлого года стал самым загруженным аэропортом Европы с показателем 36 млн 988 тыс. 563 пассажира.
Инфраструктура
29 января 2022 г. 13:05

Аэропорт "Стамбул" по итогам прошлого года стал самым загруженным аэропортом Европы с показателем 36 млн 988 тыс. 563 пассажира.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, это следует из ежегодного отчета Международного совета аэропортов (ACI) Европы.

Пассажиропоток в аэропортах континента в прошлом году вырос на 37%, тогда как в 2020 году на фоне пандемии этот показатель сократился на 59% в по сравнению с 2019 годом.

По данным ACI Европы, наибольшее число пассажиров в 2021 году обслужили воздушные гавани Турции и России.

Самым загруженным после аэропорта "Стамбул" признан "Шереметьево" в Москве - 30 943 456 пассажиров, на третьем - воздушная гавань имени Шарля де Голля в Париже – 26 201 698 пассажиров, на четвертом - амстердамский Схипхо и на пятом - "Домодедово" в Москве.

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