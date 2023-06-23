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Восстановлено движение на автотрассе республиканского значения Дашкесан-Гянджа

Восстановлено движение на автотрассе республиканского значения Дашкесан-Гянджа В результате проливных дождей проезжую часть автодороги республиканского значения Дашкесан-Гянджа, автодорог местного значения Дашкесан-Амирвар-Габагтепе и Загалы-Коллу-Чыраглы были завалены грязью и камнями, принесенными паводковыми водами.
Инфраструктура
23 июня 2023 г. 14:28
Восстановлено движение на автотрассе республиканского значения Дашкесан-Гянджа

В результате проливных дождей и повадков проезжая часть автодороги республиканского значения Дашкесан-Гянджа, автодорог местного значения Дашкесан-Амирвар-Габагтепе и Загалы-Коллу-Чыраглы были завалены грязью и камнями.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Сообщается, что в результате принятых срочных мер на дорогах была обеспечена безопасность движения. Ситуация на поврежденных дорожных участках в результате схода селевых потоков находится под постоянным контролем, ведутся работы по очистке камней и грязи.

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Версия на азербайджанском языке Respublika əhəmiyyətli Daşkəsən-Gəncə avtomobil yolunda hərəkət bərpa edilib

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