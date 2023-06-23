Восстановлено движение на автотрассе республиканского значения Дашкесан-Гянджа

В результате проливных дождей проезжую часть автодороги республиканского значения Дашкесан-Гянджа, автодорог местного значения Дашкесан-Амирвар-Габагтепе и Загалы-Коллу-Чыраглы были завалены грязью и камнями, принесенными паводковыми водами.

В результате проливных дождей и повадков проезжая часть автодороги республиканского значения Дашкесан-Гянджа, автодорог местного значения Дашкесан-Амирвар-Габагтепе и Загалы-Коллу-Чыраглы были завалены грязью и камнями.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Сообщается, что в результате принятых срочных мер на дорогах была обеспечена безопасность движения. Ситуация на поврежденных дорожных участках в результате схода селевых потоков находится под постоянным контролем, ведутся работы по очистке камней и грязи.