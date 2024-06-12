Восстановлено движение на автодороге Исмаиллы-Лагич

Восстановлено движение транспортных средств на автодороге Исмаиллы-Лагич.

Восстановлено движение транспортных средств на автодороге Исмаиллы-Лагич.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Отмечается, что дорога была перекрыта из-за того, что интенсивные дожди, начавшиеся накануне с вечера в Исмаиллинском районе, способствовали сходу селя, который вынес на проезжую часть на нескольких участках автомобильной дороги Исмаиллы-Лагич куски ила и камней, что создало проблемы для бесперебойного и безопасного движения автотранспортных средств.

Агентством незамедлительно были приняты меры безопасности путем привлечения на территорию живой силы и техники, проведены работы по обеспечению непрерывности и безопасности движения на дороге, и движение транспорта было восстановлено.

В настоящее время продолжаются работы по очистке проезжей части.