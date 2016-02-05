​Восстановлено движение автомобилей на проспекте Нефтяников

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Движение транспорта на проспекте Нефтяников восстановлено.

Как сообщает Report, в связи с проведением нового асфальтового покрытия движение транспорта на пересечении улицы Азиза Алиева и проспекта Нефтяников до круга Азнефть было временно ограничено.

В то же время восстановлено движение автомобилей в направлении от 14 км дороги Баку-Алят до III Внешней кольцевой дороги, от 20-го участка в направлении поселка Бадамдар по нагорной дороге, к улице Мехти Гусейна или на Парламентский проспект через улицу Ханлара поселка Баилово и улицу Микаила Гусейнова, улицы Юсифа Сафарова, пересечения улиц 28 Мая и Зарифы Алиевой, а также от пересечения улицы Рашида Бейбутова в направлении проспекта Нефтяников.