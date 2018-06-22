Восстановлен и передан в эксплуатацию мост над рекой Гейчай - ФОТО - ВИДЕО

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Гейчай. 22 июня. REPORT.AZ/ Восстановлен и передан в эксплуатацию объединяющий районы Агсу и Гейчай мост над рекой Гейчай.

Как сообщает центрально-аранское бюро Report, на мероприятии присутствовали глава ИВ Гейчайского района Мехди Салимзаде, заместитель председателя Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Авез Годжаев и представители районной общественности.

Отметим, что наблюдавшиеся в районе 2 июня этого года ливни привели к наводнениям, что стало причиной повышения уровня реки Гейчай в несколько раз.

Селевой поток разрушил часть автомобильной дороги протяженностью 76.6 м над рекой Гейчай на дороге Баку-Шамахы-Евлах.

Хотя вода немного повредила опорные сваи моста, конструкция моста осталась неизменной, то есть опоры не повреждены.

За этом время водители смогли добираться до районного центра, воспользовавшись дорогой Гейчай-Уджар.