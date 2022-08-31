Восстанавливается водоснабжение города Лачын, сел Сус и Забух

С 26 августа с целью восстановления питьевого водоснабжения города Лачын, сел Сус и Забух, полностью контролируемых азербайджанской армией, инженерно-технический персонал ОАО “Азерсу”, группа аварийно-восстановительной бригады начали работы в городе Лачын

С 26 августа с целью восстановления питьевого водоснабжения города Лачын, сел Сус и Забух, полностью контролируемых азербайджанской армией, инженерно-технический персонал ОАО “Азерсу”, группа аварийно-восстановительной бригады начали работы в городе Лачын.

Об этом сообщает Report.

По информации координационного штаба, созданного в связи с централизованным решением вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, в целях обеспечения стабильной питьевой водой объектов военного и гражданского назначения первоначально были проведены инспекционные работы на источнике воды, магистральном водопроводе и других гидротехнических сооружениях. Выяснилось, что субартезианские скважины, насосная станция и другие гидротехнические сооружения, снабжающие город Лачын питьевой водой, целенаправленно выведены из строя, насосы демонтированы. При этом магистральный пояс намеренно разрушался в нескольких точках, а в одной точке внутри пояса был помещен большой пень.

В результате напряженной работы специалистов, 31 августа в качестве альтернативного источника была обеспечена подача воды в город из родников. В городе Лачын для обеспечения водой личного состава, выполняющего служебные обязанности, а также принимающего участие в ремонтно-восстановительных работах, установлена водонапорная башня, водоснабжение осуществляется с помощью 3 привлеченных на территорию водовозов.

Отметим, что ОАО ”Азерсу" в настоящее время осуществляет деятельность в Кяльбаджарском и Зангиланском районах, городе Шуше и поселке Гадрут.