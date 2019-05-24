 Наверх

Восемь стран внедрят модель "Служба ASAN"

​Восемь стран внедрят модель "Служба ASAN"
© Report

"В 2015 году концепция "Служба ASAN" удостоилась 1-го места в категории предоставления государственных услуг на форуме государственных услуг стран-членов ООН, и было рекомендовано внедрение этой модели во всех странах-членах ООН. В настоящее время идет работа над внедрением модели ASAN в 8 странах".

Как сообщает Report, об этом на презентации портала MyGov заявил председатель Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям Ульви Мехтиев.

По его словам, международные соглашения уже подписаны, в этом направлении ведется серьезная работа: "Очередной форум государственных услуг ООН состоится в следующем месяце в Баку при организации агентства. Это первое мероприятие Генерального штаба ООН в Азербайджане".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние

Последние новости



Orphus sistemi