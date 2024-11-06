О нас

Волонтеры на COP29 будут работать на 10 станциях метро

Волонтеры на COP29 будут работать на 10 станциях метро 15:35
Инфраструктура
6 ноября 2024 г. 16:10
Волонтеры на COP29 будут работать на 10 станциях метро

Названы станции Бакинского метрополитена, на которых в связи с международной климатической конференцией COP29 будут работать волонтеры.

Как сообщает Report, список огласил заместитель руководителя ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидаят Мамедов на брифинге, посвященном работе метрополитена в праздничные дни и в период COP29.

По его словам, волонтеры будут находиться на станциях метро "Кёроглу", "Нариман Нариманов", "Гянджлик", "28 мая", "Сахиль", "Ичеришехер", "Низами", "Эльмляр академиясы", "Иншаатчылар" и "20 Января".

Х.Мамедов отметил, что Азербайджанской операционной компанией COP29 отобраны 100 волонтеров, прошедшие соответствующее обучение. Они будут работать посменно до 22 ноября.

Волонтеры будут информировать иностранных пассажиров, а также редко пользующихся метрополитеном местных граждан о маршрутах к месту проведения COP29 и правилах пользования метрополитеном.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоCOP29 volunteers to assist passengers at 10 Baku metro stations
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı metrosunda könüllülərin fəaliyyətdə olduğu stansiyalar açıqlanıb

Экслюзивные новости

Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
5 ноября 2024 г. 17:23
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
5 ноября 2024 г. 16:01
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
5 ноября 2024 г. 12:51
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
5 ноября 2024 г. 12:23
Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость
Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость
4 ноября 2024 г. 10:00
Официальный Киев: Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе
Официальный Киев: Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе
2 ноября 2024 г. 12:18
Кенан Полео: Великобритания и Азербайджан работают над формированием долгосрочного наследия COP29
Кенан Полео: Великобритания и Азербайджан работают над формированием долгосрочного наследия COP29
31 октября 2024 г. 14:44
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
29 октября 2024 г. 19:52
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
29 октября 2024 г. 11:39
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
28 октября 2024 г. 14:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi