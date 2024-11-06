Волонтеры на COP29 будут работать на 10 станциях метро

15:35

Названы станции Бакинского метрополитена, на которых в связи с международной климатической конференцией COP29 будут работать волонтеры.

Как сообщает Report, список огласил заместитель руководителя ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидаят Мамедов на брифинге, посвященном работе метрополитена в праздничные дни и в период COP29.

По его словам, волонтеры будут находиться на станциях метро "Кёроглу", "Нариман Нариманов", "Гянджлик", "28 мая", "Сахиль", "Ичеришехер", "Низами", "Эльмляр академиясы", "Иншаатчылар" и "20 Января".

Х.Мамедов отметил, что Азербайджанской операционной компанией COP29 отобраны 100 волонтеров, прошедшие соответствующее обучение. Они будут работать посменно до 22 ноября.

Волонтеры будут информировать иностранных пассажиров, а также редко пользующихся метрополитеном местных граждан о маршрутах к месту проведения COP29 и правилах пользования метрополитеном.