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Вокруг станции метро "28 мая" будет создана инфраструктура микромобильности

Вокруг станции метро "28 мая" будет создана инфраструктура микромобильности Предполагается строительство инфраструктуры микромобильности вокруг станции метро "28 мая".
Инфраструктура
12 марта 2024 г. 11:06
Вокруг станции метро 28 мая будет создана инфраструктура микромобильности

Предполагается строительство инфраструктуры микромобильности вокруг станции метро "28 мая".

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве наземного транспорта (AYNA) Азербайджана при министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, на территории, совместно с соответствующими учреждениями будут проведены работы по благоустройству, в рамках которых предусматривается замена асфальтового покрытия, создание инфраструктуры микромобильности, в том числе организация велосипедных дорожек.

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Версия на азербайджанском языке Avtomobillərin gediş-gəlişi məhdudlaşdırılan “28 May” metrostansiyasının ətrafı abadlaşdırılacaq

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