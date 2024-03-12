Вокруг станции метро "28 мая" будет создана инфраструктура микромобильности

Предполагается строительство инфраструктуры микромобильности вокруг станции метро "28 мая".

Предполагается строительство инфраструктуры микромобильности вокруг станции метро "28 мая".

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве наземного транспорта (AYNA) Азербайджана при министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, на территории, совместно с соответствующими учреждениями будут проведены работы по благоустройству, в рамках которых предусматривается замена асфальтового покрытия, создание инфраструктуры микромобильности, в том числе организация велосипедных дорожек.