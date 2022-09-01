Военные и гражданские объекты в Лачыне обеспечат водой в течение 10 дней

ОАО "Азерсу" планирует до 10 сентября обеспечить водой военные и гражданские объекты в городе Лачын.

ОАО "Азерсу" планирует до 10 сентября обеспечить водой военные и гражданские объекты в городе Лачыне.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил начальник отдела по связям с общественностью ОАО ”Азерсу" Анар Джабраиллы.

"В рамках неотложных мер по проверке и восстановлению систем питьевого водоснабжения города Лачына мы планируем обеспечить питьевой водой гражданские и военные объекты по новым наземным линиям. Здесь есть такие водохранилища, которые не использовались, а были заполнены землей и камнями. Мы должны изучить сети в Лачыне и выяснить, какие из них непригодны или пригодны для эксплуатации. На территорию завезены запчасти, трубы, необходимое оборудование, спецтехника, материалы. Наши специалисты приступают к созданию новой альтернативной наземной сети, чтобы мы могли снабжать водой военных и гражданских лиц”, - отметил он.

По его словам, пока речи о восстановлении и вводе в эксплуатацию артезианских скважин нет: "Мы обеспечили водоснабжение Лачына из альтернативного источника. Пока будут созданы временные наземные сети. Заявок много. Есть как гражданские, так и военные объекты, которым нужна вода. Постараемся до 10 сентября обеспечить водой все объекты”.