Водные ресурсы рек на освобожденных территориях сократились более чем на 15%

Водные ресурсы рек Тертерчай, Хакаричай, Баргушадчай, Хачынчай и других за последние 30 лет сократились более чем на 15%.
Как сообщает Report, об этом сказал главный инженер Азербайджанского государственного института по проектированию объектов водного хозяйства Мамед Асадов в ходе сессии "Водные ресурсы Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов и восстановительные работы" в рамках Бакинской водной недели.
По его словам, в результате армянской агрессии Азербайджан на протяжении почти 30 лет был лишен доступа к своим водным ресурсам и возможности их освоения.
"Экологический террор, проводимый в годы оккупации, вырубка лесов, уничтожение растительности, эрозия почв оказали серьезное воздействие на водные ресурсы", - сказал Асадов.