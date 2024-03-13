Водные ресурсы рек на освобожденных территориях сократились более чем на 15%

Водные ресурсы рек Тертерчай, Хакаричай, Баргушадчай, Хачынчай и других за последние 30 лет сократились более чем на 15%.

Водные ресурсы рек Тертерчай, Хакаричай, Баргушадчай, Хачынчай и других за последние 30 лет сократились более чем на 15%.

Как сообщает Report, об этом сказал главный инженер Азербайджанского государственного института по проектированию объектов водного хозяйства Мамед Асадов в ходе сессии "Водные ресурсы Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов и восстановительные работы" в рамках Бакинской водной недели.

По его словам, в результате армянской агрессии Азербайджан на протяжении почти 30 лет был лишен доступа к своим водным ресурсам и возможности их освоения.

"Экологический террор, проводимый в годы оккупации, вырубка лесов, уничтожение растительности, эрозия почв оказали серьезное воздействие на водные ресурсы", - сказал Асадов.