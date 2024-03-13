О нас

Водные ресурсы рек на освобожденных территориях сократились более чем на 15%

Водные ресурсы рек на освобожденных территориях сократились более чем на 15% Водные ресурсы рек Тертерчай, Хакаричай, Баргушадчай, Хачынчай и других за последние 30 лет сократились более чем на 15%.
Инфраструктура
13 марта 2024 г. 13:10
Водные ресурсы рек на освобожденных территориях сократились более чем на 15%

Водные ресурсы рек Тертерчай, Хакаричай, Баргушадчай, Хачынчай и других за последние 30 лет сократились более чем на 15%.

Как сообщает Report, об этом сказал главный инженер Азербайджанского государственного института по проектированию объектов водного хозяйства Мамед Асадов в ходе сессии "Водные ресурсы Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов и восстановительные работы" в рамках Бакинской водной недели.

По его словам, в результате армянской агрессии Азербайджан на протяжении почти 30 лет был лишен доступа к своим водным ресурсам и возможности их освоения.

"Экологический террор, проводимый в годы оккупации, вырубка лесов, уничтожение растительности, эрозия почв оказали серьезное воздействие на водные ресурсы", - сказал Асадов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad olunmuş ərazilərdəki çaylarda su ehtiyatları 15 %-dən çox azalıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского
Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского
13 марта 2024 г. 11:07
Президент: Транскаспийский транспортный маршрут сегодня полностью раскрывает свой потенциал
Президент: Транскаспийский транспортный маршрут сегодня полностью раскрывает свой потенциал
11 марта 2024 г. 19:46
Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
10 марта 2024 г. 11:09
Касым-Жомарт Токаев: Результаты голосования подтвердили, что лидера Азербайджана поддерживает народ
Касым-Жомарт Токаев: Результаты голосования подтвердили, что лидера Азербайджана поддерживает народ
10 марта 2024 г. 10:44
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34
Президент Азербайджана: В XXI веке не должно быть места исламофобии, ксенофобии и расизму
Президент Азербайджана: В XXI веке не должно быть места исламофобии, ксенофобии и расизму
8 марта 2024 г. 10:17
Президент Украины поздравил Ильхама Алиева
Президент Украины поздравил Ильхама Алиева
7 марта 2024 г. 18:45
Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели очередную встречу на границе
Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели очередную встречу на границе
7 марта 2024 г. 18:12
Президент назначил спецпредставителя в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
Президент назначил спецпредставителя в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
7 марта 2024 г. 13:10
Эмин Гусейнов назначен спецпредставителем президента Азербайджана в Агдаме, Физули и Ходжавенде
Эмин Гусейнов назначен спецпредставителем президента Азербайджана в Агдаме, Физули и Ходжавенде
7 марта 2024 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi