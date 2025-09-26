Водная инфраструктура Мингячевира прошла проверку перед III Играми СНГ

В рамках подготовки к предстоящим III Играм СНГ, которые пройдут в Азербайджане, специальная комиссия провела инспекцию систем водоснабжения и канализации города Мингячевира - одного из ключевых мест проведения соревнований.

Как сообщили Report в Объединенной службе водоснабжения крупных городов Азербайджана, проверка охватила все критически важные элементы городской водной инфраструктуры.

Специальная комиссия, в состав которой вошли эксперты Службы и сотрудники местного управления водоканала, провела детальный анализ эксплуатационного режима сетей питьевого водоснабжения и канализационных систем Мингячевира. Особое внимание было уделено состоянию насосных станций, водохранилищ и других объектов водной инфраструктуры.

Напомним, что церемония открытия III Игр СНГ состоится 28 сентября, а церемония закрытия - 8 октября в городе Гяндже. Соревнования будут организованы на 12 спортивных объектах в городах Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди.