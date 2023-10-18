Во втором жилом комплексе в Физули смогут проживать около 2 300 человек

Второй жилой комплекс, фундамент которого был заложен президентом Ильхамом Алиевым 16 октября в городе Физули, будет состоять из двух территорий, расположенных в многофункциональной зоне, там смогут проживать около 2 300 человек.

Второй жилой комплекс, фундамент которого был заложен президентом Ильхамом Алиевым 16 октября в городе Физули, будет состоять из двух территорий, расположенных в многофункциональной зоне, там смогут проживать около 2 300 человек.

Как сообщает Report, об этом в ходе организованного в городе медиатура заявил главный советник специального представительства президента на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эльдар Сеидов.

Он отметил, что в соответствии с генеральным планом города, планируется строительство жилых кварталов, отвечающих современным требованиям. Всего под комплекс, рассчитанный на 2 288 человек, отведено более 9 гектаров территорий. Во втором жилом комплексе из 653 квартир 13 будут однокомнатными, 209- двухкомнатными, 281- трехкомнатной и 150- четырехкомнатными.

Будут также построены площадки для отдыха, велосипедная и наземная автостоянка.

Здания комплекса будут обеспечены постоянным водоснабжением, электроснабжением и высокоскоростным интернетом. При строительстве зданий будут использованы природные материалы с высокой теплоемкостью.