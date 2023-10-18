О нас

Во втором жилом комплексе в Физули смогут проживать около 2 300 человек

Во втором жилом комплексе в Физули смогут проживать около 2 300 человек Второй жилой комплекс, фундамент которого был заложен президентом Ильхамом Алиевым 16 октября в городе Физули, будет состоять из двух территорий, расположенных в многофункциональной зоне, там смогут проживать около 2 300 человек.
Инфраструктура
18 октября 2023 г. 12:33
Во втором жилом комплексе в Физули смогут проживать около 2 300 человек

Второй жилой комплекс, фундамент которого был заложен президентом Ильхамом Алиевым 16 октября в городе Физули, будет состоять из двух территорий, расположенных в многофункциональной зоне, там смогут проживать около 2 300 человек.

Как сообщает Report, об этом в ходе организованного в городе медиатура заявил главный советник специального представительства президента на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эльдар Сеидов.

Он отметил, что в соответствии с генеральным планом города, планируется строительство жилых кварталов, отвечающих современным требованиям. Всего под комплекс, рассчитанный на 2 288 человек, отведено более 9 гектаров территорий. Во втором жилом комплексе из 653 квартир 13 будут однокомнатными, 209- двухкомнатными, 281- трехкомнатной и 150- четырехкомнатными.

Будут также построены площадки для отдыха, велосипедная и наземная автостоянка.

Здания комплекса будут обеспечены постоянным водоснабжением, электроснабжением и высокоскоростным интернетом. При строительстве зданий будут использованы природные материалы с высокой теплоемкостью.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Füzulidəki ikinci yaşayış kompleksində 2 300-ə yaxın insan yaşaya biləcək

Экслюзивные новости

Ближневосточный конфликт может стать катализатором больших геополитических изменений
Ближневосточный конфликт может стать катализатором больших геополитических изменений
18 октября 2023 г. 12:56
Замминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
ФотоЗамминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
16 октября 2023 г. 15:22
Эксперт: Открытие всех региональных коммуникаций ускорит развитие Южного Кавказа
Эксперт: Открытие всех региональных коммуникаций ускорит развитие Южного Кавказа
16 октября 2023 г. 15:20
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
12 октября 2023 г. 15:51
Рамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
ФотоРамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
12 октября 2023 г. 13:08
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
11 октября 2023 г. 14:35
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
11 октября 2023 г. 13:47
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
11 октября 2023 г. 10:34
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
11 октября 2023 г. 09:42
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
10 октября 2023 г. 15:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi