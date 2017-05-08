Во время Исламиады движение транспорта возле Бакинского олимпийского стадиона будет ограничено

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Во время церемонии открытия и закрытия IV Игр исламской солидарности приближение такси и парковка личного транспорта зрителей возле Бакинского олимпийского стадиона будут запрещены.

Как сообщает Report, об этом говорилось на совместной пресс-конференции Бакинского транспортного агентства и Главного управления Государственной дорожной полиции, организованной в связи с международным соревнованием.

"Зрители должны использовать только общественный транспорт. Принимая во внимание закрытие проспектов Гейдара Алиева и Нефтчиляр, будут изменены маршруты общественного транспорта. Маршруты №1 и 13 не будут работать после 17:00", - отмечалось на мероприятии.

Кроме того, будет ограничено движение транспорта на некоторых улицах и проспектах столицы. Во время Игр участок проспекта Гейдара Алиева от дорожной развязки перед Excelsior до Сабунчинского круга и проспекта Нефтчиляр от площади "Азнефть" до ул. Юсифа Сафарова будут закрыты во второй половине дня.