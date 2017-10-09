Во Франции представлены предназначенные для Азербайджана первые пассажирские локомотивы Prima M4

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Бельфор. 9 октября. REPORT.AZ/ Сегодня компания Alstom представила первые пассажирские локомотивы Prima M4, предназначенные для ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), в городе Бельфор на северо-востоке Франции.

Как передает Report, в рамках контракта с АЖД в 2014 году на данный момент производится 10 пассажирских локомотивов Prima M4 (AZ4A).

Исполнительный директор кластера Alstom в Западной и Центральной Азии Бернард Пьел отметил, что они рады осуществлять партнерство с Азербайджаном по проектам, имеющим цель усилить транзитные перевозки между Черным и Каспийским морями, Россией и Ираном.

Локомотив будет доставлен в Баку в начале декабря.

Отметим, что это самый мощный электрический локомотив в мире. Prima AZ4A способен развивать скорость до 160 км/ч, отличается высокими эксплуатационными характеристиками, низким энергопотреблением, низкими эксплуатационными расходами и высокой эффективностью управления парком. Локомотивы AZ4A предназначены для пассажироперевозок на дальние расстояния.

Напомним, что в 2016 году ЗАО "Азербайджанские железные дороги" подписало контракт на поставку 10 пассажирских локомотивов. Поставки запланированы на конец 2018 года.