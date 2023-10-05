Дороги в Лачыне восстанавливаются ускоренными темпами

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана ускоренными темпами реализует проект восстановления дорог города Лачина.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана ускоренными темпами реализует проект восстановления дорог города Лачына.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, в рамках проекта демонтируется непригодное дорожное покрытие, в необходимых местах выкапывается непригодный грунт, строится новое дорожное полотно и основание дороги. На некоторых улицах и дорогах города данные работы уже завершены.

Реконструкция внутригородских дорог города Лачына протяженностью около 70 км предусматривает восстановление центральных улиц и внутриквартальных дорог. Ширина улиц и внутренних дорог варьируется от 4 до 11 метров.

Работы по реконструкции планируется завершить в ближайшее время.