Дороги в Лачыне восстанавливаются ускоренными темпами

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана ускоренными темпами реализует проект восстановления дорог города Лачына.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство, в рамках проекта демонтируется непригодное дорожное покрытие, в необходимых местах выкапывается непригодный грунт, строится новое дорожное полотно и основание дороги. На некоторых улицах и дорогах города данные работы уже завершены.
Реконструкция внутригородских дорог города Лачына протяженностью около 70 км предусматривает восстановление центральных улиц и внутриквартальных дорог. Ширина улиц и внутренних дорог варьируется от 4 до 11 метров.
Работы по реконструкции планируется завершить в ближайшее время.