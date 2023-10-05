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Дороги в Лачыне восстанавливаются ускоренными темпами

Дороги в Лачыне восстанавливаются ускоренными темпами Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана ускоренными темпами реализует проект восстановления дорог города Лачина.
Инфраструктура
5 октября 2023 г. 11:13
Дороги в Лачыне восстанавливаются ускоренными темпами

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана ускоренными темпами реализует проект восстановления дорог города Лачына.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, в рамках проекта демонтируется непригодное дорожное покрытие, в необходимых местах выкапывается непригодный грунт, строится новое дорожное полотно и основание дороги. На некоторых улицах и дорогах города данные работы уже завершены.

Реконструкция внутригородских дорог города Лачына протяженностью около 70 км предусматривает восстановление центральных улиц и внутриквартальных дорог. Ширина улиц и внутренних дорог варьируется от 4 до 11 метров.

Работы по реконструкции планируется завершить в ближайшее время.

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Версия на английском языке ФотоRoads in Lachin being restored at accelerated pace
Версия на азербайджанском языке ФотоLaçında şəhərdaxili yollar sürətlə bərpa edilir

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