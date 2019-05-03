Вносится однодневное изменение в расписание электричек Баку-Сумгайыт

На один день меняется график движения электричек, следующих по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Так, в связи с ремонтными работами на железнодорожном участке Баку-Кешля 4 мая 2019 года, помимо поездов, не курсирующих по субботам, воскресеньям и праздничным дням, не будут курсировать и поезда №6012, 6014, 6016 и 6018, отправляющиеся из Сумгайыта в 08:40, 09:05, 09:50 и 16:55 соответственно, а также поезд №6007, отбывающий из Баку в 16:00.