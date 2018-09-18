Внешние инвестиции в экономику Азербайджана превысили 3,6 млрд манатов

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Объем инвестиций в основной капитал от иностранных учреждений и организаций в январе-августе 2018 года составил 3 631,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в августе внешние инвестиции в экономику страны составили 396,4 млн манатов. В январе эта цифра составила 459,8 млн манатов, феврале - 437,6 млн манатов, марте - 489,1 млн манатов, апреле - 592,2 млн манатов, мае - 447,7 млн манатов, июне - 466,2 млн манатов, июле - 342,1 млн манатов.

Доля инвесторов Великобритании, Швейцарии, Турции, Малайзии, США, Японии, России, Ирана и Чехии составляет 2915,0 млн манатов или 80,4% общего объема инвестиций в основной капитал от зарубежных стран и международных организаций.