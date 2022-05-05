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Внесены изменения в расписание движения поездов Бакинского метрополитена

Внесены изменения в расписание движения поездов Бакинского метрополитена Внесены изменения в расписание движения поездов Бакинского метрополитена.
Инфраструктура
5 мая 2022 г. 22:13
Внесены изменения в расписание движения поездов Бакинского метрополитена

Внесены изменения в расписание движения поездов Бакинского метрополитена.

Как сообщили Report в ЗАО "Бакинский метрополитен", в связи с рядом мер по борьбе с пандемией, проводимых Оперативным штабом при Кабинете министров, количество и поток пассажиров в Бакинском метрополитене увеличиваются и изменяются.

С учетом принятых решений ЗАО "Бакинский метрополитен" с февраля в усиленном режиме проводит мониторинг с учетом возможного влияния принятых решений. Помимо количества, плотности, потока и направления движения пассажиров на станциях ключевыми составляющими регулярного мониторинга являются загруженность станций от входа до перрона, работа объектов, график и, соответственно, график работы вентиляторов.

В настоящее время по результатам мониторинга в метро режимы пиковой нагрузки сохраняются с 7:30 до 9:30 и с 17:30 до 19:30. На основании соответствующего мониторинга очередности запуска резервных поездов в расписание поездов внесены соответствующие изменения. Эти вопросы находятся на особом контроле, и в зависимости от времени суток, загруженности, пассажиропотока и т.д. При необходимости на линию выпускаются резервные поезда в соответствии с параметрами обследования.

В целом за апрель Бакинский метрополитен перевез 17 миллионов 894 тысячи 748 пассажиров. Это означает в среднем 596 492 пассажира в день.

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