Внесены изменения в порядок ведения нотариальных действий по уставным капиталам ОАО

Кабинет министров Азербайджана внёс изменения в постановление "Об утверждении Инструкции о правилах ведения нотариальных действий" от 11 сентября 2000-го года.

Как передаёт Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно внесённым в инструкцию изменениям, при ведении нотариальных действий по изменению долей участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, нотариус должен немедленно ввести соответствующие данные в режиме онлайн в информационную систему "Электронный нотариат".

Министерство юстиции передаст поступившие в информационную систему "Электронный нотариат" данные в Министерство налогов.