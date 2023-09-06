Внесены изменения в перечень документов на строительство объектов в Азербайджане

Кабинет министров внес изменения в перечень строительной документации, прилагаемой заказчиком к заявке на разрешение на эксплуатацию объектов строительства.
Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Согласно постановлению, документы, доступные в информационной системе электронного правительства, от заказчика не требуются. В случаях, когда доступ к данным документам через информационную систему электронного правительства невозможен, они запрашиваются соответствующим государственным органом с согласия заказчика или обеспечиваются заказчиком.
При этом заключение государственной экологической экспертизы на получение разрешения на строительство, связанное с предполагаемой деятельностью, получает орган (учреждение), выдавший разрешение на строительство, в соответствии со статьей 75.3-1 Градостроительного и строительного кодекса.