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Внесены изменения в перечень документов на строительство объектов в Азербайджане

Внесены изменения в перечень документов на строительство объектов в Азербайджане Кабинет министров внес изменения в ”перечень строительной документации, прилагаемой заказчиком к заявке на разрешение на эксплуатацию объектов строительства, на строительство которых требуется разрешение".
Инфраструктура
6 сентября 2023 г. 19:58
Внесены изменения в перечень документов на строительство объектов в Азербайджане

Кабинет министров внес изменения в перечень строительной документации, прилагаемой заказчиком к заявке на разрешение на эксплуатацию объектов строительства.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, документы, доступные в информационной системе электронного правительства, от заказчика не требуются. В случаях, когда доступ к данным документам через информационную систему электронного правительства невозможен, они запрашиваются соответствующим государственным органом с согласия заказчика или обеспечиваются заказчиком.

При этом заключение государственной экологической экспертизы на получение разрешения на строительство, связанное с предполагаемой деятельностью, получает орган (учреждение), выдавший разрешение на строительство, в соответствии со статьей 75.3-1 Градостроительного и строительного кодекса.

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