Внесены изменения в график движения поезда Баку-Пиршагы-Сумгайыт

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY) внесло изменения в график движения поезда, курсирующего по маршруту Баку-Пиршагы-Сумгайыт.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY) внесло изменения в график движения поезда, курсирующего по маршруту Баку-Пиршагы-Сумгайыт.

Как сообщили Report в пресс-службе ADY, изменения в график движения внесены с учетом обращений пассажиров.

Так, с 1 октября скорый электропоезд будет отправляться с Бакинского вокзала на 45 минут раньше - в 23:00 и прибывать в Сумгайыт в 23:52.

Это касается как рабочих, так и нерабочих дней.

Отмечается, что изменения также связаны с переходом на осенне-зимний сезон.