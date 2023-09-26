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Внесены изменения в график движения поезда Баку-Пиршагы-Сумгайыт

Внесены изменения в график движения поезда Баку-Пиршагы-Сумгайыт ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY) внесло изменения в график движения поезда, курсирующего по маршруту Баку-Пиршагы-Сумгайыт.
Инфраструктура
26 сентября 2023 г. 13:50
Внесены изменения в график движения поезда Баку-Пиршагы-Сумгайыт

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY) внесло изменения в график движения поезда, курсирующего по маршруту Баку-Пиршагы-Сумгайыт.

Как сообщили Report в пресс-службе ADY, изменения в график движения внесены с учетом обращений пассажиров.

Так, с 1 октября скорый электропоезд будет отправляться с Бакинского вокзала на 45 минут раньше - в 23:00 и прибывать в Сумгайыт в 23:52.

Это касается как рабочих, так и нерабочих дней.

Отмечается, что изменения также связаны с переходом на осенне-зимний сезон.

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