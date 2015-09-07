​Внесены изменения в схемы движения на некоторых дорогах Баку - СПИСОК

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) с целью устранения плотного движения и обеспечения беспрепятственного передвижения транспортных средств внес ряд изменений в схемы движения на дорогах.

Как сообщили Report в ЦИУТ, из-за одностороннего движения после пересечения улиц Дж.Гаджибейли и А.Бакыханова (в направлении м/ст. Гянджлик) и наличия знака поворота от улицы К.Казымзаде только направо в сторону улицы Дж.Гаджибейли, направлением вправо от улицы А.Бакыханова в сторону улицы Дж.Гаджибейли пользуются только поворачивающие направо от улицы А.Бакыханова транспортные средства.

С учетом вышесказанного, выдвинуто предложение об организации дополнительной секции светофора для постоянного движения транспортных средств вправо от улицы А.Бакыханова в сторону улицы Дж.Гаджибейли.

Транспортные средства, двигающиеся в сторону круга "3-й мкрн" от улицы Асифа Магеррамова, для выполнения разворота вынуждены выезжать на круг "3-й мкрн", что создает нагрузку на этом участке движения.

С учетом вышесказанного, с целью обеспечения возможности транспортных средств выполнять разворот на улице А.Магеррамова (под путепроводом, не доезжая до круга), выдвинуто предложение об организации движения на дороге по указанным на схеме правилам.

Транспортные средства, двигающиеся в направлении круга "3-й мкрн" от улицы Джейхуна Селимова, для выполнения разворота вынуждены выезжать на круг "3-й мкрн", что создает нагрузку на этом участке движения.

По этой причине, с целью обеспечения возможности транспортных средств выполнять разворот на улице Дж.Селимова (под путепроводом, не доезжая до круга), выдвинуто предложение об организации движения на дороге по указанным на схеме правилам.

Подготовленные ЦИУТ предложения утверждены министерством транспорта и Главным управлением дорожной полиции и исполнены в установленном порядке.