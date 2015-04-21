​Внедрение в Баку единой транспортной платежной системы откладывается

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ "В ближайшее время внедрение единой транспортной платежной карты не представляется реальным. Ожидаются определенные изменения в связи с внедрением карточной системы". Об этом заявил Report руководитель пресс-службы министерства транспорта Намик Гасанов.

Н.Гасанов отметил, что ранее планировалось внедрить эту систему в марте 2015 года, затем было решено усовершенствовать систему.

В одной из операторских компаний в секторе общественного транспорта Баку также сообщили Report, что в ближайшее время внедрение единой транспортной платежной карты не представляется реальным.

В компании считают, что для этого, в первую очередь, необходимо предоставлять гарантии работникам данной сферы: "Эта система должна быть массово внедрена во всем общественном транспорте, что требует больших средств. Мы не ожидаем этого в ближайшие дни".

Напомним, что, по информации министерства транспорта, с 1 марта ожидалось внедрение единой платежной карточной системы в общественном транспорте. Эта система должна была быть внедрена до первых Европейских игр. Она будет использоваться не только в автобусах, но и в Бакинском метрополитене.