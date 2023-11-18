Власти Армении изучают возможность перезапуска аэропорта Гориса

Министерство территориального развития и инфраструктур Армении проводит предварительные исследования для перезапуска аэропорта Гориса.

Министерство территориального развития и инфраструктур Армении проводит предварительные исследования для перезапуска аэропорта Гориса.

Как передает Report, об этом сообщили Sputnik-Армения в ведомстве.

"Министерство осуществляет предварительное исследование по вопросу перезапуска аэропорта Гориса, в том числе касательно восстановления здания и взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что о стоимости и сроках восстановительных работ можно будет говорить после завершения исследований.

Аэропорт Гориса был построен и заработал в конце 70-х годов, принимая до восьми рейсов в сутки. Сюда из Еревана летали самолеты Ан-2 и Як-40.