Владимир Якунин: ​Снятие санкций с Ирана облегчит строительство коридора "Север - Юг"

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Снятие санкций с Ирана облегчит работу "Российских железных дорог" в стране. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам рассказал президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин.

"Я надеюсь, что это улучшит ситуацию. Мы работали с Ираном все это время", - сказал Якунин. Он напомнил, что РЖД уже электрифицировали 50 км пути на территории республики (46 км пути и пять станций на линии Тебриз - Азаршахр - прим. ТАСС). "Очень сложно было работать, мы не могли получить деньги. Сейчас, когда санкции отменили, то будет полегче", - отметил глава РЖД.

На сегодняшний день одним из приоритетных совместных проектов является электрификация железнодорожной линии Гармсар - Горган - Инчебурун протяженностью 495 км, сообщили ТАСС в РЖД. Меморандум о взаимопонимании с Иранскими железными дорогами по электрификации этой линии был парафирован в июле 2014 года.

Кроме того, целью проекта является соединение сухопутных участков данного МТК, что позволит повысить экономическую эффективность транскаспийского мультимодального маршрута. В частности, предполагается, что линия Решт - Астара (Иран) будет строиться при участии России и Ирана, а линия Астара (Иран) - Астара (Азербайджан) - при участии России, Ирана и Азербайджана.

По предварительным оценкам, общий объем инвестиций в строительство участка Казвин - Решт (Иран) - Астара (Иран) - Астара (Азербайджан) составляет около 400 млн. долларов. Товарный рынок МТК "Север - Юг" оценивается на уровне 25-26 млн. тонн в год.