Владимир Путин: В Азербайджане строится совместный сервисный центр "КамАЗ"

"Эффективное партнерство налажено и в промышленности. В прошлом году открыт совместный завод "Группы ГАЗ" и "Азермаш" по производству автомобилей коммерческого и специального назначения. При российском участии ведётся техническое обновление подвижного сос

"Эффективное партнерство налажено и в промышленности. В прошлом году открыт совместный завод "Группы ГАЗ" и "Азермаш" по производству автомобилей коммерческого и специального назначения. При российском участии ведется техническое обновление подвижного состава азербайджанских железных дорог и Бакинского метрополитена. Строится совместный сервисный центр "КамАЗ" в Азербайджане.

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве 22 февраля.

"Считаем важным и далее укреплять взаимодействие двух наших стран в финансовой сфере. Этому, несомненно, способствовало бы более активное использование национальных валют во взаимных расчётах и подключение азербайджанских банков к системе передачи финансовых сообщений Банка России", - сказал В.Путин.