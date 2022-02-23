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Владимир Путин: В Азербайджане строится совместный сервисный центр "КамАЗ"

Владимир Путин: В Азербайджане строится совместный сервисный центр "КамАЗ" "Эффективное партнерство налажено и в промышленности. В прошлом году открыт совместный завод "Группы ГАЗ" и "Азермаш" по производству автомобилей коммерческого и специального назначения. При российском участии ведётся техническое обновление подвижного сос
Инфраструктура
23 февраля 2022 г. 00:10
Владимир Путин: В Азербайджане строится совместный сервисный центр КамАЗ

"Эффективное партнерство налажено и в промышленности. В прошлом году открыт совместный завод "Группы ГАЗ" и "Азермаш" по производству автомобилей коммерческого и специального назначения. При российском участии ведется техническое обновление подвижного состава азербайджанских железных дорог и Бакинского метрополитена. Строится совместный сервисный центр "КамАЗ" в Азербайджане.

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве 22 февраля.

"Считаем важным и далее укреплять взаимодействие двух наших стран в финансовой сфере. Этому, несомненно, способствовало бы более активное использование национальных валют во взаимных расчётах и подключение азербайджанских банков к системе передачи финансовых сообщений Банка России", - сказал В.Путин.

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Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin: "Azərbaycanda “KamAZ” birgə servis mərkəzi tikilir"

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