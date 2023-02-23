Вице-президент AZAL: Впервые в истории компания завершила финансовый год с чистой прибылью

Согласно предварительным данным, в 2022 году ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) впервые в истории завершило год с чистой прибылью по международным финансовым стандартам.

Согласно предварительным данным, в 2022 году ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) впервые в истории завершило год с чистой прибылью по международным финансовым стандартам.

Как сообщает Report, об этом в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ заявил первый вице-президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Самир Рзаев.

В целом, 2022 год был успешным для AZAL по финансовым результатам. В прошлом году было выполнено множество обязательств перед иностранными и местными кредиторами.

Также за счет внутренних средств были оплачены первоначальные взносы и суммы комиссий за 3 самолета типа Airbus A320 Neo, приобретенные в 2022 году в рамках расширения и обновления авиапарка AZAL.