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Вице-президент AZAL: Впервые в истории компания завершила финансовый год с чистой прибылью

Вице-президент AZAL: Впервые в истории компания завершила финансовый год с чистой прибылью Согласно предварительным данным, в 2022 году ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) впервые в истории завершило год с чистой прибылью по международным финансовым стандартам.
Инфраструктура
23 февраля 2023 г. 18:38
Вице-президент AZAL: Впервые в истории компания завершила финансовый год с чистой прибылью

Согласно предварительным данным, в 2022 году ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) впервые в истории завершило год с чистой прибылью по международным финансовым стандартам.

Как сообщает Report, об этом в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ заявил первый вице-президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Самир Рзаев.

В целом, 2022 год был успешным для AZAL по финансовым результатам. В прошлом году было выполнено множество обязательств перед иностранными и местными кредиторами.

Также за счет внутренних средств были оплачены первоначальные взносы и суммы комиссий за 3 самолета типа Airbus A320 Neo, приобретенные в 2022 году в рамках расширения и обновления авиапарка AZAL.

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Версия на азербайджанском языке Vitse-prezident: "AZAL tarixində ilk dəfə maliyyə ilini xalis mənfəətlə başa vurub"

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