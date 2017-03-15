Вице-президент AZAL: В планах на 2018 год открытие рейсов Лянкяран - Москва и Нахчыван - Москва

Москва. 15 марта. REPORT.AZ/ С начала 2017 года через аэропорт Внуково в Баку было перевезено около 70 тыс. пассажиров.

Как сообщает московский корреспондент Report, об этом заявил вице-президент авиакомпании AZAL Эльдар Гаджиев на пресс-конференции, посвященной открытию рейсов AZALJET Москва - Гянджа и Москва - Габала, в московском аэропорту Внуково.

"Новые рейсы поднимут эти цифры. Всего же аэропорт Гейдар Алиев принимает около 3 млн пассажиров в год, при допустимой возможности в 9 млн", - заявил Э. Гаджиев.

По его словам, на данный момент рост пассажироперевозок у аэропорта Гейдар Алиев составил 34% по сравнению с прошлым годом, а прирост пассажироперевозок у AZAL с начала года составил 28%.

"У AZALJET успешно функционирует рейс Гянджа - Санкт-Петербург. В планах на 2018 год открытие рейсов Лянкяран - Москва и Нахчыван - Москва", - отметил вице-президент авиакомпании.