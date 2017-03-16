Вице-президент AZAL: Мы планируем осуществлять перевозки пассажиров с Дальнего и Ближнего Востока, Центральной Азии в страны Европы и США

Москва. 16 марта. REPORT.AZ/ Учитывая географическое расположение Баку, AZAL будет осуществлять транзитные перевозки между Востоком и Западом. Об этом российскому бюро Report заявил вице-президент авиакомпании AZAL Эльдар Гаджиев.

По его словам, с 2015 года бакинский аэропорт превратился в международный транспортный хаб, где связующим звеном выступает авиакомпания AZAL.

"Учитывая географическое расположение Баку, авиакомпания будет пользоваться этой опцией и развивать транзитные перевозки между Востоком и Западом. То есть мы планируем осуществлять перевозки пассажиров с Дальнего Востока, Ближнего Востока, Центральной Азии в страны Европы и США", - сказал Эльдар Гаджиев.

Он отметил, что в связи с предстоящими Играми исламской солидарности в Баку и чемпионатом мира по футболу в России авиакомпания ведёт определённую работу.

"Со стороны коммерческого департамента авиакомпании изучается этот момент, в том числе используется зарубежный опыт. Мы владеем на данный момент 23 самолётами. В рамках своих технических возможностей стараемся вводить новые направления. С увеличением парка самолётов мы будем открывать новые рейсы", - сказал вице-президент AZAL.

Касаемо политики привлечения в страну частных лоукостеров Эльдар Гаджиев отметил, что работа в этом направлении ведётся плодотворно.

"Аэропорт Гейдар Алиев ведёт большую работу по привлечению к авиаперевозкам частных лоукостеров. Но больше всего нам хотелось бы, чтобы лоукостеры пришли в региональные аэропорты. Необходимо, чтобы развивались и региональные аэропорты, и малобюджетные рейсы как один из способов их развития.

Так, в Габалу планируют летать из Дубая FlyDubai и из Шарджи авиакомпания AirArabia. Они уже объявили о заинтересованности этим направлением. Соответственно ценовую политику будут определять именно эти авиакомпании. AZAL пока не планирует осуществлять подобные рейсы.

В данный момент в аэропорт Гейдар Алиев осуществляют рейсы несколько лоукостеров, в том числе российский авиаперевозчик "Победа". Но они на летний период собираются уйти с рынка и вернуться осенью. Честно говоря, такое решение не понятно. Скорей всего они хотят заработать летом на рейсах в Турцию. У каждого авиаперевозчика своя коммерческая политика и мы не можем в это вмешиваться. Но мы заинтересованы и в "Победе", и в других лоукостерах. Они серьёзно поднимают объём авиаперевозок для бакинского аэропорта. Помимо этого, они подстёгивают и нас как авиакомпанию: мы вынуждены работать лучше, чтобы не потерять своих клиентов. Развитие там, где есть конкуренция", - сказал он.

Вице-президент AZAL также внёс ясность в вопрос о функционировании аэропорта в городе Загатала.

"Загатальский аэропорт, как вы знаете, имеет международный статус, и мы готовимся к его новому запуску. Сейчас там идут работы по реконструкции, в частности увеличивается взлётно-посадочная полоса. Как только эти работы закончатся, аэропорт возобновит свою деятельность. Из него будут совершаться как внутренние, так и международные рейсы, в том числе и в Россию. Точные сроки открытия аэропорта не известны, возможно, это будет уже в следующем году", - сказал Эльдар Гаджиев.